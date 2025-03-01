«Лене будет суперпремия». Плющенко — о денежном поощрении Костылевой за победу на ФГПР

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что получит его ученица Елена Костылева за победу в финале юниорского Гран-при России.

«У нас есть наши партнёры, спонсоры. Мы сами не бедствуем, поэтому мы помогаем детям, вкладываемся. Поэтому за такие результаты Лене действительно будет суперпремия, за её пять ультра-си, за её чистые прокаты. И от меня лично будет ещё премия за то, что она сделала в короткой программе: она не пошла после падения с первого прыжка на облегчение.

Лена могла спокойно сделать лутц-тулуп, но она пошла на ультра-си, на тройной аксель — тройной тулуп. Вот это для меня было тоже очень важным показателем. Кто-то крикнул там, что Костылева машина. Действительно, она не побоялась, она в прекрасной форме сейчас. Лена пошла, понимая, что если она упадет, то всё, улетит, но всё-таки пошла это сделать. Это важный момент. Этого никто не делал. И ещё этого никто не делал. То есть, если срывали аксель, шли на облегчённую версию, на каскад лутц-тулуп, то она пошла на аксель-тулуп и прекрасно его сделала», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.