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«Лене будет суперпремия». Плющенко — о денежном поощрении Костылевой за победу на ФГПР

«Лене будет суперпремия». Плющенко — о денежном поощрении Костылевой за победу на ФГПР
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что получит его ученица Елена Костылева за победу в финале юниорского Гран-при России.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04

«У нас есть наши партнёры, спонсоры. Мы сами не бедствуем, поэтому мы помогаем детям, вкладываемся. Поэтому за такие результаты Лене действительно будет суперпремия, за её пять ультра-си, за её чистые прокаты. И от меня лично будет ещё премия за то, что она сделала в короткой программе: она не пошла после падения с первого прыжка на облегчение.

Лена могла спокойно сделать лутц-тулуп, но она пошла на ультра-си, на тройной аксель — тройной тулуп. Вот это для меня было тоже очень важным показателем. Кто-то крикнул там, что Костылева машина. Действительно, она не побоялась, она в прекрасной форме сейчас. Лена пошла, понимая, что если она упадет, то всё, улетит, но всё-таки пошла это сделать. Это важный момент. Этого никто не делал. И ещё этого никто не делал. То есть, если срывали аксель, шли на облегчённую версию, на каскад лутц-тулуп, то она пошла на аксель-тулуп и прекрасно его сделала», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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