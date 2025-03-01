Плющенко рассказал, что заявил бы Фролову и Муравьёву на олимпийский отборочный турнир

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что заявил бы Анну Фролову с Софью Муравьёву на отборочный турнир на Олимпийские игры — 2026.

– Про Олимпиаду скажете? Кто по вашему мнению должен поехать?

— Я отправил бы однозначно по сезону. Я, кстати не знаю, кто едет, искренне честно. Если мне нужно было, то бы знал бы. Но так как мне это не нужно, я не знаю. И вам искренне скажу, что не знаю. И не хочу туда даже лезть. Но по сезону я отправил бы: из мальчиков — Дикиджи, достойно, трудился и работал весь сезон. ну и конечно же Макара Игнатова, запасные вариантом.

По девочкам — Фролову бы отправил бы. Изумительная по сезону, красивые линии, женственное катание, которое действительно любят за границей. Ну и так вторым номером, на всякий случай — Муравьёву. Это где-то шутка, а где-то — не шутка, – передает слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.