«Иногда не понимает, куда у него разлетаются руки, ноги». Плющенко — о победе Сарновского

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил победу своего ученика Никиты Сарновского в финале Гран-при среди юниоров в Калуге.

«Никита (Сарновский. – Прим. «Чемпионата») сегодня не показал тот уровень, который должен быть, с которым мы сюда ехали, потому что он был в хорошей форме. В короткой он чётко проехал с прекрасными, с пролётистыми прыжками. Если взять юниоров, конечно, таких пролётных, гигантских прыжков нет. Но не получилось сегодня в произвольной то, что мы запланировали.

Победителей не судят, можно так сказать. Сегодня победили. Но надо двигаться дальше. Он сейчас разучивает 4,5 оборота аксель, делает каскад 4-4, всеми четверными владеет. Пацан очень вырос. Иногда он не понимает, куда у него руки разлетаются, ноги. Он до конца сформируется, и думаю, что всё будет нормально», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.