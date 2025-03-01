«Главное для меня — что он не расстроился». Плющенко — о 18-м месте сына на Мемориале Жука

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о выступлении своего сына Александра на Мемориале Жука. Плющенко-младший занял 18-е место.

— Александр Плющенко тоже выступил на крупном турнире. Насколько им довольны, такой первый серьёзный выезд? Теперь поняли, над чем работать дальше?

— Да, мы знаем, над чем работать. Для него это важно было. Когда мы ехали на соревнования, он сказал: «Папа, у меня первая Россия будет!» Я говорю: «Сын, у тебя будет много ещё таких соревнований, будут крупные турниры. Тебе нужно просто, так как ты мало соревновался, начать делать это». И мы ехали, понятное дело, не за местом. Мы знаем на сегодняшний день своё место, и он это прекрасно понимает. Двигаемся дальше.

Главное для меня, что он не расстроился, что что-то не получилось. Я его учу и учу, что он должен любить своё дело, любить выступать. Бывают неудачи, падения, взлёты. Всё надо прожить, перейти. И я очень рад, что он вернулся после соревнований и начал действительно работать больше: изучает тройной аксель сейчас, потому что у нас на следующий сезон, следующий год задача — триксель и все каскады 3-3. Тройные прыжки, каскады, хорошее вращение. Он включился в процесс, начал работать. Поэтому идём дальше. Каких-то там расстройств, разочарований нет, – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.