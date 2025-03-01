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Алиса Двоеглазова поблагодарила Этери Тутберидзе за поддержку после юниорского ФГПР

Алиса Двоеглазова поблагодарила Этери Тутберидзе за поддержку после юниорского ФГПР
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Двукратный серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова поблагодарила своего наставника, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе за поддержку после финала Гран-при России среди юниоров. Ранее специалист выразила несогласие с оценками судей, которые они поставили юниоркам. По её словам, победившая на турнире Елена Костылева не могла получить компоненты больше, чем у более возрастной Двоеглазовой. В итоге спортсменок разделил один балл.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04

«Этери Георгиевна, спасибо большое за поддержку», — написала Двоеглазова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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