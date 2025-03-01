Алиса Двоеглазова поблагодарила Этери Тутберидзе за поддержку после юниорского ФГПР
Поделиться
Двукратный серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова поблагодарила своего наставника, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе за поддержку после финала Гран-при России среди юниоров. Ранее специалист выразила несогласие с оценками судей, которые они поставили юниоркам. По её словам, победившая на турнире Елена Костылева не могла получить компоненты больше, чем у более возрастной Двоеглазовой. В итоге спортсменок разделил один балл.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04
«Этери Георгиевна, спасибо большое за поддержку», — написала Двоеглазова на личной странице в социальных сетях.
Напомним, Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2025
-
20:15
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:07
-
18:11
-
18:07
-
18:05
-
18:02
-
17:43
-
16:56
-
16:05
-
16:04
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
14:56
-
14:53
-
14:44
-
14:40
-
14:22
-
12:56
-
10:15
- 28 февраля 2025
-
21:12
-
21:07
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:08
-
19:23
-
19:23
-
18:52
-
18:48
-
18:34