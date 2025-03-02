Пары Аверина/Соловьёв и Волосожар/Крестин выиграли «Народный Ледниковый период»

В субботу, 1 марта, завершилось телевизионное шоу «Народный Ледниковый период». Первое место разделили пары Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва и Татьяны Волосожар и Бориса Крестина.

Вторыми стали Наталья Саблина и Алексей Ягудин. Третье место разделили три дуэта - Азиза Минекаева и Максим Ковтун, Ангелина Стречина и Александр Энберт, Арина Аверина и Владимир Морозов.

Ранее стало известно, что Дмитрий Соловьёв сделал предложение гимнастке Дине Авериной. В социальных сетях пара опубликовала фото с помолвочным кольцом. 35-летний Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи — 2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.