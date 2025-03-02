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Алиса Овсянкина объявила о распаде дуэта с Максимилианом Райе

Алиса Овсянкина объявила о распаде дуэта с Максимилианом Райе
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Российская фигуристка Алиса Овсянкина, которая сменила спортивное гражданство на французское, рассказала о распаде танцевального дуэта с Максимилианом Райе.

«Всем привет! У меня для вас новости. Наше сотрудничество с Максом подошло к концу. Это было непростое решение, но мы двигаемся дальше. Я благодарна нам за это время вместе – это был хороший опыт. Желаю Максу удачи во всем! Спасибо за всё! Теперь я планирую продолжить свою спортивную карьеру и ищу партнера До скорой встречи», — написала Овсянкина на личной странице в одной из своих социальной сетей.

Ранее Овсянкина выступала в паре с Матвеем Самохиным.

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