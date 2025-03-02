Состязание Плющенко и Ягудина на турнире «Русский вызов» не состоится

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что его состязание с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на турнире «Русский вызов» не состоится.

«Ко мне подходил представитель Первого канала. Мы провели переговоры и пожали друг другу руки. На словах договорились о таком соревновании, которое могло бы привлечь внимание многих поклонников фигурного катания. Начал готовиться, восстановил все прыжки, включая тройной аксель. К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором на словах договорились. Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Русский вызов» пройдёт 21-23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге. Главной темой турнира стало хорошее настроение, цель номера — доставить людям радость. Уже известно, что хореографом программы Ягудина будет Илья Авербух.