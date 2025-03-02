«Как откатался — столько и получил». Плющенко — о словах Тутберидзе про судейство на ФГПР

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, которая выразила несогласие с оценками судей на соревнованиях девушек в финале юниорской серии Гран-при России, который прошёл в Калуге.

«Для сомневающихся: три ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у пяти ультра-си! Увы, как бы этого кому-то ни хотелось. Так же, как компоненты с падением не могут быть выше у тех, кто откатал свою программу идеально чисто и с таким прыжковым контентом.

Вопрос про взрослое (женское) катание весьма спорный среди юниорок и уж точно не может обсуждаться в юниорской лиге среди девочек 13-14 и даже 15 лет. У нас во взрослой лиге по пальцам можно пересчитать тех, кто показывает идеальное красивое женственное фигурное катание.

Перед выходом на международный уровень, а особенно сейчас, все тренеры и специалисты должны чётко следовать рекомендациям наших судей, слышать все замечания и исправлять все ошибки, чтобы и там так же высоко стоять на пьедестале. Наши судьи оценивают спортсменов «здесь и сейчас» — как откатался, столько и получил. И поэтому у нас есть возможность исправлять ошибки, улучшаться от старта к старту и идти к своей цели.

Коллеги, я вас поздравляю с заслуженным вторым местом, это была достойная и интересная борьба! А так, конечно, у наших с вами спортсменов всё впереди, вот тут я с вами абсолютно согласен!» — написал Плющенко в социальных сетях.

Напомним, победу одержала Елена Костылева, представляющая штаб Евгения Плющенко. Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова заняла второе место, отстав от лидера на один балл.