Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Роман Савосин принял решение завершить спортивную карьеру — источник

Фигурист Роман Савосин принял решение завершить спортивную карьеру — источник
Комментарии

Вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года российский фигурист Роман Савосин принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

В текущем сезоне 25‑летний Савосин стал вторым и четвёртым на этапах серии Гран‑при России, а также занял 10-е место на чемпионате страны в Красноярске. Фигурист из‑за болезни снялся с произвольной программы в финале Гран‑при России.

В прошлом сезоне Савосин занял седьмое место на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Роман Савосин выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Роман Савосин вернулся к тренировкам после болезни, из-за которой снялся с ПП на ФГПР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android