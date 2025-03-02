Фигурист Роман Савосин принял решение завершить спортивную карьеру — источник

Вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года российский фигурист Роман Савосин принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

В текущем сезоне 25‑летний Савосин стал вторым и четвёртым на этапах серии Гран‑при России, а также занял 10-е место на чемпионате страны в Красноярске. Фигурист из‑за болезни снялся с произвольной программы в финале Гран‑при России.

В прошлом сезоне Савосин занял седьмое место на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Роман Савосин выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.