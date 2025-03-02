«Планов на спорт ещё хватает». Роман Савосин опроверг слухи о завершении карьеры

Вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года российский фигурист Роман Савосин опроверг слухи о завершении профессиональной карьеры.

«Любопытную информацию прочитал о себе — оказывается, я карьеру завершаю. В ближайшее время это делать не планирую, планов у меня на спорт ещё хватает. В числе ближайших — «Русский вызов». А если я всё-таки приму когда-нибудь решение о завершении карьеры, то надеюсь, что это прозвучит от меня, а не под источниками СМИ», — приводит слова Савосина ТАСС.

В текущем сезоне 25‑летний Савосин стал вторым и четвёртым на этапах серии Гран‑при России, а также занял 10-е место на чемпионате страны в Красноярске. Фигурист из‑за болезни снялся с произвольной программы в финале Гран‑при России.

В прошлом сезоне Савосин занял седьмое место на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Роман Савосин выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.