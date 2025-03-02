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Чемпион Олимпиады-2022 в танцах на льду Гийом Сизерон возобновил карьеру без Пападакис

Чемпион Олимпиады-2022 в танцах на льду Гийом Сизерон возобновил карьеру без Пападакис
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Французский танцор на льду олимпийский чемпион 2022 года Гийом Сизерон возобновил карьеру без своей партнёрши Габриэлы Пападакис. Новой партнёршей Сизерона стала Лоранс Фурнье-Бодри.

«14 лет назад наши пути пересеклись, словно две звезды, которым суждено было сиять на одном небе. Более 10 лет мы росли бок о бок, разделяя радости, трудности и непоколебимую страсть ко льду. Мы поддерживали друг друга на каждом этапе нашего пути, вдохновляли друг друга, даже не представляя, что однажды наши пути пересекутся на льду.

Сегодня Вселенная предлагает нам новое приключение. Дуэт, рождённый из дружбы, уважения и любви к спорту. Танец, написанный годами и подпитываемый огнём наших мечтаний.

Начинается новая история», — написал Сизерон в социальных сетях.

Последнее выступление Сизерона и Пападакис состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.

Отметим, что Фурнье-Бодри до этого выступала за Канаду вместе с Николаем Сёренсеном, которого осенью 2024 года отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Фурнье-Бодри и Сёренсен тоже участвовали в Олимпийских играх — 2022, там они заняли девятое место.

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