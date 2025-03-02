«Новый вызов». Пресс-служба олимпийской сборной Франции — о паре Сизерона и Фурнье-Бодри

Официальный аккаунт Олимпийской и Паралимпийской сборной Франции в социальных сетях выложил пост, посвящённый возвращению олимпийского чемпиона — 2022 Гийома Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье-Бодри.

«Возвращаемся к соревнованиям. Новый вызов ждёт нашего олимпийского чемпиона в танцах на льду Гийома Сизерона, который теперь отправляется в Милан-Кортина-2026 вместе с Лоранс Фурнье-Бодри», — говорится в посте.

Ранее Сизерон выступал в паре с Габриэлой Пападакис. Их последнее выступление состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.

Отметим, что Фурнье-Бодри до этого выступала за Канаду вместе с Николаем Сёренсеном, которого осенью 2024 года отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Фурнье-Бодри и Сёренсен тоже участвовали в Олимпийских играх — 2022, там они заняли девятое место.