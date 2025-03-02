Источник: Гуменник и Семененко вошли в заявку ФФККР для участия в олимпийском отборе

Многократный призёр чемпионатов России и победитель недавнего финала Гран-при Пётр Гуменник и двукратный чемпион страны в одиночном катании Евгений Семененко вошли в заявку Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР) для участия в олимпийском отборе.

«В заявке от ФФККР числятся Гуменник и Семененко», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Отметим, что не уточняется, кто из фигуристов идёт основным, а кто — запасным. ISU 20 декабря разрешил россиянам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. ФФККР имела право отправить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.