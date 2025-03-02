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«Выйдите сразу!» Агент Валиевой выгнал журналистку после вопроса о возвращении медалей

«Выйдите сразу!» Агент Валиевой выгнал журналистку после вопроса о возвращении медалей
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Иван Кудрявцев, агент российской фигуристки Камилы Валиевой, резко отреагировал на вопрос спортсменке о возвращении медалей во время общения с прессой после мероприятия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Sport24.

«Скажите, пожалуйста, планируете ли вы возвращать медали?» — спросила Валиеву журналистка.

«Девушка, выйдите отсюда сразу! Мы не продолжим, пока вы не уйдёте», — ответил Кудрявцев.

Сама Валиева на данный вопрос не ответила, дождавшись следующего. Журналистка покинула помещение.

9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы. Ранее появилась информация, что Валиева не вернула ни одной медали, которых лишилась из-за отстранения.

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Источник: Гуменник и Семененко вошли в заявку ФФККР для участия в олимпийском отборе
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