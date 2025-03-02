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Сихарулидзе ответил, сколько времени займёт проверка заявок на олимпийский отбор

Сихарулидзе ответил, сколько времени займёт проверка заявок на олимпийский отбор
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что в организации не знают сроки рассмотрения заявок фигуристов на участие в отборе к Олимпийским играм — 2026.

— Есть ли понимание у федерации, сколько времени потребуется ISU на рассмотрение и проверку заявок?
– Нет, мы этого не знаем, но надеемся, что в разумные сроки международная федерация удовлетворит наши заявки и мы спокойно будем продолжать готовиться, – сказал Сихарулидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).

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Источник: Гуменник и Семененко вошли в заявку ФФККР для участия в олимпийском отборе
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