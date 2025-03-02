Волосожар отреагировала на появление Гуменника и Семененко в заявке ФФККР для отбора к ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар отреагировала на новость, что многократный призёр чемпионатов России и победитель финала Гран-при Пётр Гуменник и двукратный чемпион страны в одиночном катании Евгений Семененко могли войти в заявку Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для участия в олимпийском отборе.

– Семененко или Гуменник?

– Я на стороне того, чтобы наши спортсмены были на Олимпийских играх, – передаёт слова Волосожар корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что не уточняется, кто из фигуристов идёт основным, а кто — запасным. ISU 20 декабря разрешил россиянам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. ФФККР имела право отправить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.