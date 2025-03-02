В США началось шоу в память о погибших жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне

В эти минуты в США проходит шоу Legacy on Ice в память о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. Одним из участников является Максим Наумов, который потерял своих родителей — бывших российских фигуристов чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Он исполнит песню «Город, которого нет».

В авиакатастрофе погибли 11 фигуристов, а также бронзовый призёр чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская (ей было 59 лет) и экс российский фигурист Александр Кирсанов (ему было 46 лет). Они летели в Вашингтон с чемпионата США, где сопровождали своих учеников.

Они летели на самолёте рейса 5342 American Airlines, который разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.