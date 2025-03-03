Ветлугин сообщил, что работает с Авербухом над номером для «Русского вызова»

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что работает с хореографом Ильёй Авербухом над созданием программы для турнира «Русский вызов».

«Безумно рад, что попал (в списки участников. – Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, что удастся выступить. Сейчас готовим программу с Ильёй Изяславовичем», – передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдёт с 21 по 23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге. Главной темой турнира стало хорошее настроение, цель номера — доставить людям радость. Ранее стало известно, что на турнире не выступит двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.