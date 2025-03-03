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Победители турнира по фигурному катанию на Байкале получили по 1 млн рублей

Победители турнира по фигурному катанию на Байкале получили по 1 млн рублей
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Призовой фонд турнира по фигурному катанию «Т-Банк — Открытие Байкала» составил 5,5 млн рублей. Победители в мужском и женском одиночном катании получили по 1 млн рублей. Об этом сообщили организаторы турнира.

Соревнования прошли на льду озера Байкал. Они были организованы Первым каналом и Федерацией фигурного катания на коньках России.

«Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании. Каждый из победителей получил по миллиону рублей. Общий призовой фонд соревнований составил 5,5 млн рублей. Также в них с показательными номерами выступили по одной паре и танцевальному дуэту», — приводит слова организаторов ТАСС.

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