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Лучшие фигуристы России приняли участие в турнире на льду озера Байкал

Лучшие фигуристы России приняли участие в турнире на льду озера Байкал
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Чемпионы России 2025 года фигуристы Аделия Петросян и Владислав Дикиджи стали участниками турнира «Т-Банк — Открытие Байкала», который прошёл на льду озера. Об этом сообщает ТАСС.

В женском одиночном катании участницами соревнований стали Петросян, Софья Муравьёва, Алина Горбачёва, Вероника Яметова, Анна Фролова, Ксения Гущина, Софья Акатьева и Дарья Садкова. Сильнейших среди мужчин на льду Байкала выявляли Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Роман Савосин, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов и Глеб Лутфуллин.

С показательными номерами выступили спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

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