В Вашингтоне прошел турнир, посвященный фигуристам погибшим в авиакатастрофе

В Вашингтоне состоялся турнир «Наследие на льду», посвященный погибшим в авиакатастрофе фигуристам. В турнире приняли участие более 30 фигуристов, в том числе двукратный олимпийский чемпион Нэйтан Чен, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, чемпион мира Илья Малинин. Сын погибших в авиакатастрофе тренеров Евгении Шишковой и Вадима Наумова Максим Наумов также принял участие.

«Наследие на льду» прошло на арене клуба «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомни, 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту лайнера находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс-российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа. В вертолете было три человека.