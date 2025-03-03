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Медведева — о составе на олимпийский отбор: надеюсь, что немножко тряпочкой прикрыли

Медведева — о составе на олимпийский отбор: надеюсь, что немножко тряпочкой прикрыли
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Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева высказала мнение по поводу отсутствия в публичном пространстве состава фигуристов на олимпийский отбор.

«У меня, конечно же, нет понимания, но если вы не спрашиваете моё личное мнение, то я надеюсь, что это сделано для того, чтобы снизить немного градусов вокруг этого вопроса, потому что особенно вокруг фигурного катания очень много давления. Я надеюсь, что это просто немножко тряпочкой прикрыли, чтобы ребята спокойно готовились, и вот когда уже все морально будут готовы и немного подустанут от этой темы, уже потом обнародовать все списки, а сейчас время готовиться. Мне кажется так», — сказала Медведева на YouTube-канале «Каток».

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