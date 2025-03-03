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Анастасия Мишина и Александо Галлямов не выступят на шоу Авербуха в Санкт-Петербурге

Анастасия Мишина и Александо Галлямов не выступят на шоу Авербуха в Санкт-Петербурге
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Чемпионы мира российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят в ледовом шоу в постановке известного хореографа Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Шоу состоится в Санкт-Петербургском ледовом театре 9 марта. Он будет посвящён женскому празднику и дню рождения заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Галлямов получил травму ноги в ходе выступления на турнире на льду озера Байкал. Сам Александр опроверг слухи, сообщив, что просто порезал палец на руке коньком.

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Галлямов опроверг информацию о травме ноги. Он порезал коньком палец на руке
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