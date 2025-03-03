Москвина — о том, почему ФФККР не объявляет составе на олимпийский отбор: я не Федерация

Советский и российский тренер по фигурному катанию на коньках Тамара Москвина высказалась о том, почему Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не объявляет состав фигуристов на олимпийский отбор.

— Почему в фигурке не объявляют до последнего тех, кто будет принимать участие на Олимпиаде?

— Позвольте мне взять свой телефон и посмотреть номер телефона Федерации, звоните туда и выясняйте, я не Федерация.

— А предположение?

— У них есть на это свои какие-то соображения, и надо у них это выяснять. Я не являюсь членом Федерации, у меня нет осведомителей, — сказала Москвина на YouTube-канале «Каток».

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать отборочных в соревнованиях, на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. В сборную по фигурному катанию смогут войти по одному российскому представителю в каждой дисциплине.