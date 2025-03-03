«Маленькая горечь». Тамара Москвина — о неудачном сезоне Бойковой/Козловского

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о неудачном сезоне своих бывших учеников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

— В прошлом году от вас ушли Бойкова и Козловский. А в этом году у них проблемы. Как вы думаете, это связано?

— Каждый спортсмен свободен в выборе тренера, каждый спортсмен. Каждый ученик свободен в выборе школы, института. Сейчас мы можем ездить по разным странам. Что тут такого? А вот что они, как они катаются — это надо задавать вопросы им и их тренерам. Если бы я видела их тренировки каждый день, я могла бы сопоставить. И потом, в каждой паре есть какие-то сложности, может, у них какие-то. Не знаю, может, они болели, я даже не хочу догадываться.

Пару Бойковой и Козловского мы с тренером Артуром Мичуком тренировали шесть лет. Это наши ученики, и то, чему мы старались их научить, в них вложить, это, как бы сказать, при них. Поэтому, когда смотришь, что у них что-то на соревнованиях иногда не получается, немножечко становится горько, ведь мы этому их учили, а у них что-то такое не получается. Что не получается? Они не всегда владеют собой. То, что они показывают в тренировках перед стартами и на разминках, у них идёт хорошо, они прибавили. Но вот реализовать это во время самого старта в соревнованиях не получается.

И поэтому у меня двоякое чувство, что ребята, мои ученики, которых мы продолжаем тренировать с Артуром Мичуком, Анастасия и Александр, хорошо выступили, а вот относительно Бойковой и Козловского маленькая горечь. Поскольку то, что они делают уже на тренировках, на разминках, не могут реализовать? Они же как бы были нашими детьми, но они выбрали другой класс, другую школу, другой город, ну и что?

— А если бы они попросились обратно к вам?

— Если бы да кабы, во рту выросли грибы. Поэтому спросите их, — сказала Медведева на YouTube-канале «Каток».