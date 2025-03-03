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Тамара Москвина: я один раз фигуристку назвала дурой! И больше — никогда

Тамара Москвина: я один раз фигуристку назвала дурой! И больше — никогда
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина призналась, что однажды назвала свою ученицу дурой.

«Замечания от тренера тоже бывают разными. Например, я стараюсь только на чистом русском литературном языке вести все тренировки, все. Сознаюсь, это секрет, я один раз одну фигуристку назвала дурой! Извинилась — и больше никогда», — сказала Медведева на YouTube-канале «Каток».

83-летняя Тамара Москвина — самый успешный тренер в парном катании в мире. В длительной тренерской карьере её пары завоевали более 60 медалей чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Сейчас Москвина работает с известной парой Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

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