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Федотов и Базылюк не вошли в список юниоров, приглашённых на Кубок Первого канала

Федотов и Базылюк не вошли в список юниоров, приглашённых на Кубок Первого канала
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Организаторы Кубка Первого канала – 2025 по фигурному катанию огласили список юниоров, которые были приглашены к участию в грядущих соревнованиях. Они пройдут с 15 по 16 марта в Челябинске.

Девушки:

Елизавета Андреева;
Алиса Двоеглазова;
Елена Костылева.

Юноши:

Николай Колесников;
Лев Лазарев;
Никита Сарновский.

Отмечается, что выбор организаторов пал на спортсменов, которые набрали максимальное количество баллов по итогам первенства России, финала Гран-при России среди юниоров и этапов Гран-при среди юниоров. По этим показателям в лист приглашённых не вошли такие топовые фигуристы, как Арсений Федотов (двукратный победитель первенства России среди юниоров (2023, 2024), чемпион России по прыжкам (2024) и Маргарита Базылюк (победительница первенства России среди юниоров 2024 года).

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