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Тамара Москвина объяснила, почему не стала бы тренировать пару Косторной и Куницы

Тамара Москвина объяснила, почему не стала бы тренировать пару Косторной и Куницы
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о перспективе тренировать пару чемпионки Европы 2020 года в одиночном катании Алёны Косторной и её супруга Георгия Куницы.

— У нас была Алёна Косторная. Вы бы взяли?
— Я бы не взяла.

— Почему?
— Потому что я хочу, чтобы у меня было хорошее здоровье до 100-летнего возраста. Но у неё есть, вместе с партнёром, тренер, который с ней занимается.

— Как вы считаете, всё-таки она лучше, больше у неё данных как у одиночницы или как у парницы?
— Она способная для двигательной деятельности, у неё хорошая техника, поэтому она хорошая парница, но для того, чтобы быть ещё очень хорошими спортсменами, нужно ещё взаимодействовать с партнёром и умение преодолевать сложности психологического порядка, — сказала Москвина на YouTube-канале «Каток».

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