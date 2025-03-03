Тамара Москвина объяснила, почему не стала бы тренировать пару Косторной и Куницы

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о перспективе тренировать пару чемпионки Европы 2020 года в одиночном катании Алёны Косторной и её супруга Георгия Куницы.

— У нас была Алёна Косторная. Вы бы взяли?

— Я бы не взяла.

— Почему?

— Потому что я хочу, чтобы у меня было хорошее здоровье до 100-летнего возраста. Но у неё есть, вместе с партнёром, тренер, который с ней занимается.

— Как вы считаете, всё-таки она лучше, больше у неё данных как у одиночницы или как у парницы?

— Она способная для двигательной деятельности, у неё хорошая техника, поэтому она хорошая парница, но для того, чтобы быть ещё очень хорошими спортсменами, нужно ещё взаимодействовать с партнёром и умение преодолевать сложности психологического порядка, — сказала Москвина на YouTube-канале «Каток».