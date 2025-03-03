Максим Наумов на шоу в США представил номер в память о погибших в авиакатастрофе родителях

Победитель юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максим Наумов представил номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США (Legacy on Ice).

Наумов посвятил выступление своим родителям – чемпионам мира 1994 года в парном катании, тренерам Евгении Шишковой и Вадиму Наумову, трагически погибшим в конце января 2025 года в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне. Песня «Город, которого нет» была одной из любимых для пары. После проката номера Максим не смог сдержать слёз.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления Вадима Наумова.

Напомним, в ночь на 30 января рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолётом Sikorsky H-60 (Black Hawk). В результате погибли 67 человек, в том числе 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, которые возвращались с чемпионата США.

В шоу Legacy on Ice приняли участие звёзды фигурного катания США, в том числе действующий чемпион мира Илья Малинин. Вырученные с билетов средства обещают направить семьям и близким погибших.