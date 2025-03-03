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Ирина Роднина назвала фигуристов, про которых нужно снять фильм

Ирина Роднина назвала фигуристов, про которых нужно снять фильм
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Роднина считает, что необходимо экранизировать историю становления танцевального дуэта Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова (олимпийские чемпионы 1976 года в танцах на льду).

«Я очень надеюсь, что появится фильм о первых олимпийских чемпионах в танцах на льду, не советских, а вообще в мире (о Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. – Прим. «Чемпионата»). Совершенно уникальные личности», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-конференцию, посвящённую премьере автобиографического фильма «Роднина».

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