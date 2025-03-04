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Главу ФФКМ Абдурахманова подозревают в хищении 20 млрд рублей

Главу ФФКМ Абдурахманова подозревают в хищении 20 млрд рублей
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Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов был заочно арестован по подозрению в хищении средств Министерства обороны России. Уголовное дело против Абдурахманова было возбуждено на основании подозрений в мошеннических схемах, связанных с государственными контрактами, на общую сумму более 20 млрд рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

До своей деятельности в Федерации фигурного катания Абдурахманов занимал пост управляющего и председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть», где получил звание Заслуженного строителя РФ. Следствие утверждает, что он причастен к сложной схеме: компания заключала госконтракты, выплачивала подрядчикам авансы, равные почти всей сумме договора, а затем выполняла работы на сумму, значительно меньшую контрактной.

Согласно информации, цена одного из контрактов составляла 6 млрд рублей, тогда как фактически проведённые работы обошлись в сумму около 500 млн рублей. По данным источников, следствию известно как минимум о трёх таких сорванных контрактах, касающихся объектов Минобороны, в том числе научно-исследовательского института в Сергиевом Посаде, Генштаба ВС РФ в Москве и объекта для ЦСКА.

Ранее в рамках этого дела уже были арестованы генеральный директор «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич и его сын. Антон Абдурахманов покинул страну за неделю до предъявления обвинений и сейчас находится в розыске.

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Новости. Фигурное катание
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