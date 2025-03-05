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Максим Наумов обратился к погибшим родителям после номера на шоу в их честь

Максим Наумов обратился к погибшим родителям после номера на шоу в их честь
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Победитель юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максим Наумов впервые обратился к болельщикам, которые поддержали его в связи со смертью родителей – чемпионов мира 1994 года в парном катании, тренеров Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Я действительно не нахожу слов, чтобы выразить всю глубину моей благодарности и любви к каждому из вас. Каждое объятие, сообщение, звонок и молитва трогают меня так, что я не могу полностью описать, и я безмерно благодарен вам за доброту и поддержку.

Ваша любовь наполнила моё сердце так сильно, что на глаза навернулись слёзы. Щедрость и сострадание, которые вы проявили, дали мне силы продолжать двигаться вперёд, день за днём.

Это значит для меня больше, чем я когда-либо мог выразить словами. От всего сердца благодарю вас за то, что вы были рядом со мной в самый трудный момент моей жизни.

Мама и Папа, я вас люблю (Наумов обратился к родителям на русском языке. — Прим. «Чемпионата»)», — написал фигурист на своей странице в социальных сетях.

Ранее на шоу Legacy on Ice Максим Наумов представил номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США.

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