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Галлямов поранил ногу при съёмке фото на Байкале. На восстановление уйдёт три недели

Галлямов поранил ногу при съёмке фото на Байкале. На восстановление уйдёт три недели
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Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление после травмы чемпиона мира, Европы и России Александра Галлямова, выступающего в паре с Анастасией Мишиной. Ранее фигурист сообщил, что они с партнёршей взяли перерыв в тренировках и выступлениях, и объяснил это колоссальной нагрузкой в сезоне. При этом некоторые источники отмечали травму ноги, которую Галлямов получил на турнире на Байкале.

«По окончании съёмок Александр отправился на свободный лёд сделать фото, где подвернул ногу. На восстановление уйдёт не менее двух-трёх недель, поэтому концовку сезона он пропустит», — приводит слова источника ТАСС.

Мишина/Галлямов, по информации множества источников, являются первой парой, заявленной на квалификационный турнир в Пекине от сборной России.

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