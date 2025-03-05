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Тамара Москвина заявила, что Галлямов получил травму при исполнении вращения

Тамара Москвина заявила, что Галлямов получил травму при исполнении вращения
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина назвала другую версию получения её учеником, чемпионом мира, Европы и России Александра Галлямовым, травмы ноги.

«Наш коллектив совместно обсудил сложившуюся ситуацию и принял решение взять небольшой перерыв. Мы должны оповестить, что случилась неприятная травма, когда ребята откатали показательные номера и Саша решил провести дополнительную съёмку своего индивидуального вращения, чтобы позже разместить это в социальных сетях. Вместо того, чтобы ехать отдыхать, он решил отойти далеко от места проведения показательных выступлений, и там у него случилась небольшая травма, которая в данный момент не позволяет ему тренироваться и выступать.

Освещать или не освещать диагноз — это право каждого гражданина. Могу сказать только то, что сейчас эта травма не позволяет ему тренироваться в полную силу», — приводит слова Москвиной «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что Галлямов сломал лодыжку. Сам Галлямов заявлял, что подвернул ногу. Из-за этого Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

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