Тарасова — о травме Галлямова: думаю, к квалификационному турниру он восстановится

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о потенциальных сроках восстановления после травмы ноги чемпиона мира, Европы и России Александра Галлямова.

«Если Тамара Николаевна (Москвина) не стала раскрывать характер травмы, то кто сказал, что перелом лодыжки? Не буду думать, что они врут, но и не буду думать, что они знают. То, что Саша и Настя берут паузу от тренировок из-за травмы, это естественный процесс. Не на руках же им тренироваться. Никогда не знаешь, как поведёт себя травма и сколько займёт восстановление. В любом случае это время. Думаю, сейчас ничего особенного нет, потому что сезон закончен и Саша спокойно может четыре-шесть недель восстанавливаться. Думаю, к квалификационному турниру он восстановится», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что Галлямов сломал лодыжку. Сам Галлямов заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Из-за травмы Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.