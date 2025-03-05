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Фигуристка Евгения Медведева получила роль в новом сериале Универе Молодые

Медведева — о роли в сериале «Универ. Молодые»: это камео, но я не похожа на себя в жизни
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Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева снимется во втором сезоне сериале «Универ. Молодые». В «Универе» она сыграет саму себя, но с неожиданной ноткой. Её образ будет гипертрофированным: зрители увидят «звёздную» версию Медведевой — популярную, капризную и избалованную вниманием.

«Да, это камео, но я в этом сериале не похожа на себя в жизни. Моя героиня — немного зазвездившаяся Женя Медведева, самая популярная девочка. Конечно, в реальности я так себя не веду! (Смеётся) Но было очень интересно взглянуть на себя в таком утрированном формате. Оригинальный «Универ» я, конечно, помню. Это культовый сериал, который столько лет радовал зрителей. Когда появилась возможность стать частью этой истории — я ни минуты не сомневалась.

Это мой не первый опыт работы в сериале, но в комедийном масштабном проекте я ранее точно не участвовала. Первый раз, когда у меня было несколько съёмочных дней подряд. Конечно, я понимаю, что могла где-то ошибаться, но ведь это тоже часть процесса. Всему нужно учиться, если тебе это действительно интересно. А мне роли в кино и сериалах точно интересны», — поделилась фигуристка.

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