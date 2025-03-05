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В ВАДА назвали возможные последствия для Валиевой в случае невозврата медалей

В ВАДА назвали возможные последствия для Валиевой в случае невозврата медалей
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В Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) назвали возможные последствия для российской фигуристки Камилы Валиевой в случае невозврата медалей, которых она официально лишилась в связи с допинг-делом.

«Вопрос о том, приведёт ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований, является вопросом для этих органов», — приводит слова организации ТАСС.

Отметим, что медаль чемпионата Европы Валиевой вручал Международный союз конькобежцев (ISU), а медали внутренних соревнований — Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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