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Москвина — о травме Галлямова: до Олимпийских игр ещё плыть и плыть. Всё будет в порядке

Москвина — о травме Галлямова: до Олимпийских игр ещё плыть и плыть. Всё будет в порядке
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина ещё раз высказалась на тему получения её учеником, чемпионом мира, Европы и России Александра Галлямовым, травмы ноги.

«Да, получил травму и лечится. Но до Олимпийских игр ещё плыть и плыть, всё будет в порядке. Сейчас они (Александр Галлямов и Анастасия Мишина. — Прим. «Чемпионата») взяли небольшой отпуск. Так же, как и любой человек на их месте. Всё будет в порядке, никакой паники», — приводят слова Москвиной «Аргументы и факты».

Ранее появилась информация, что Галлямов сломал лодыжку. Сам Александр заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Из-за травмы Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

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