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Количество российских фигуристов в новом списке допинг-тестирования ISU не изменилось

Количество российских фигуристов в новом списке допинг-тестирования ISU не изменилось
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал новый список фигуристов, которые должны проходить тестирования на допинг. Отметим, что среди российских фигуристов в нём нет изменений. Там по-прежнему находятся Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Иван Букин, Александра Степанова и Камила Валиева.

Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) до 28 февраля должна были отправить заявку в ISU с фамилиями фигуристов, которые могут принять участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Эти спортсмены должны будут пройти специальный допинг-контроль. Предполагалось, что в связи с этим станет известна заявка сборной России к ОИ-2026, которую до сих пор скрывают.

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