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Загитова, Щербакова и Трусова станут капитанами команд на Кубке Первого канала — 2025

Загитова, Щербакова и Трусова станут капитанами команд на Кубке Первого канала — 2025
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Олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) станут капитанами команд на Кубке Первого канала – 2025, который пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

Загитова возглавит команду красных, Щербакова — синих, а Трусова — белых.

Ранее стало известно, что в составе Кубка Первого канала произойдут изменения. По итогам голосования болельщиков, СМИ и Федерации фигурного катания на коньках России в соревнованиях примут участие Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Софья Акатьева, Вероника Яметова и Ксения Синицына. Пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов досрочно завершили сезон из-за травмы партнёра.

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