Александра Игнатова — об Евгении Плющенко: это один из примеров для меня

Вице-чемпионка Олимпийских игр фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко является для неё примером в фигурном катании.

«Если брать фигурное катание, то, наверное, примером для меня является Евгений Плющенко. Сколько он прошёл Олимпиад, сколько возвращался, сколько прошёл операций. Он при этом всё равно выходит на лёд, прыгает тройные прыжки для зрителей, для публики. Это сложно. Я намного младше и понимаю, насколько это сложно — выходить и делать вне зависимости от того, сколько прошло времени после операций.

У него было выступление через два месяца после операции. Он прекрасно прыгал на шоу, при этом, выходя, хромал. Это один из примеров для меня. Я всегда доказывала себе и людям, что в нашем виде спорта нет границ, как нам ставят в плане контента. Теперь я хотела бы доказать, что их и с возрастом нет, что, будучи взрослым человеком, можно добиться успеха», — приводит слова Игнатовой с сессии «Спорт и контент» женского «Форума в большом городе» ТАСС.