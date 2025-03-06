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«Играла роль Мышильды». Фигуристка Гущина — о работе в паре с Ягудиным на шоу Авербуха

«Играла роль Мышильды». Фигуристка Гущина — о работе в паре с Ягудиным на шоу Авербуха
Ксения Гущина
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Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась впечатлениями от работы в паре с Алексеем Ягудиным на шоу Ильи Авербуха.

– В тему дальних поездок: на новогодних праздниках ты участвовала в шоу Ильи Авербуха во Владивостоке и Хабаровске. Как оценишь этот опыт?
– Было достаточно тяжело лететь, там случился джетлаг. 2 января отправились во Владивосток, третьего откатали там шоу, а 4 января уже был спектакль в Хабаровске. Для меня это был новый опыт, мне очень понравилось (улыбается). Хотелось бы ещё покататься в шоу, очень приятно работать со зрителями, пробовать новые роли и образы. Но ко времени действительно было трудновато привыкнуть, после приезда отсыпалась почти целый день.

– Какую из ролей довелось исполнить?
– Играла роль Мышильды, каталась в паре с Алексеем Ягудиным, который был Мышиным королём. Он очень помогал мне, давал советы, чтобы легче вжиться в роль. Достаточно интересный опыт получился, – сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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