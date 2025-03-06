«Была одна тренировка на 30 минут». Гущина — о параллельных прыжках с Фроловой

Российская фигуристка Ксения Гущина высказалась по поводу параллельных прыжков с Анной Фроловой в рамках командного турнира на ЧР по прыжкам в январе этого года в Санкт-Петербурге.

– Быстро ли подстроились с Анной Фроловой друг под друга, когда готовили параллельные прыжки?

– У нас была одна тренировка на 30 минут утром, придумали заходы, попробовали, и всем всё понравилось. А затем вышли и показали. Все оценили нашу параллельность (улыбается), – сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

По итогам Гран-при России — 2024/2025 Ксения Гущина заняла пятое место в общем зачёте. В её активе 30 очков.