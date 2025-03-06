Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Была одна тренировка на 30 минут». Гущина — о параллельных прыжках с Фроловой

«Была одна тренировка на 30 минут». Гущина — о параллельных прыжках с Фроловой
Ксения Гущина
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Гущина высказалась по поводу параллельных прыжков с Анной Фроловой в рамках командного турнира на ЧР по прыжкам в январе этого года в Санкт-Петербурге.

– Быстро ли подстроились с Анной Фроловой друг под друга, когда готовили параллельные прыжки?
– У нас была одна тренировка на 30 минут утром, придумали заходы, попробовали, и всем всё понравилось. А затем вышли и показали. Все оценили нашу параллельность (улыбается), – сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

По итогам Гран-при России — 2024/2025 Ксения Гущина заняла пятое место в общем зачёте. В её активе 30 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Играла роль Мышильды». Фигуристка Гущина — о работе в паре с Ягудиным на шоу Авербуха
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android