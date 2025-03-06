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Ксения Гущина подвела предварительные итоги соревновательного сезона-2024/2025

Ксения Гущина подвела предварительные итоги соревновательного сезона-2024/2025
Ксения Гущина
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Российская фигуристка Ксения Гущина дала оценку своим выступлениям в соревновательном сезоне-2024/2025. Она также назвала турнир, который вызвал у неё больше всего эмоций.

– Какую оценку поставила бы сезону по 10-балльной шкале?
– В целом сезон пока могу оценить на 7 из 10, потому что для меня он складывается достаточно удачно. Самые яркие впечатления, наверное, остались от чемпионата России в Омске, – сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

По итогам Гран-при России — 2024/2025 фигуристка Ксения Гущина заняла пятое место в общем зачёте. В её активе 30 очков.

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