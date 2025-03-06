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Фигуристка Гущина о финале Гран-при России: рада, что у Пети Гуменника получилось выиграть

Фигуристка Гущина о финале Гран-при России: рада, что у Пети Гуменника получилось выиграть
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Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась впечатлениями о финале Гран-при России — 2024/2025, который проходил в Красноярске.

– Удалось ли последить за кем-то из других видов? Может быть, болела за кого-то?
– Да, смотрела трансляцию, было очень интересно наблюдать за турниром мальчиков и за танцами. Соревнования у парней получились очень непредсказуемыми, рада, что у Пети Гуменника получилось выиграть, а так стараюсь за всеми фигуристами следить, все стараются и проделывают огромную работу, – сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Фигурист Пётр Гуменник победил в финале Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. За произвольную программу он получил от судей 210,04 балла. В сумме фигурист заработал 314,54 балла. Вторым стал Марк Кондратюк с результатом 189,36 балла за произвольную программу и 294,06 балла совокупно. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко с 293,90 балла.

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