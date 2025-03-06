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«Тактику проработали на первый раунд». Гущина — о выступлении на ЧР по прыжкам

«Тактику проработали на первый раунд». Гущина — о выступлении на ЧР по прыжкам
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Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась мнением о выступлении на чемпионат России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 19 января 2025 года.

– На ЧР по прыжкам в личном турнире тебе удалось пробиться в финал, до бронзовой награды не хватило совсем немного. Готовились ли к этому старту особым образом? Разрабатывали ли тактику?
– Старались попробовать разные каскады, но специфической подготовки не было. Попробовали несколько раз уложиться во время, получилось с запасом. Нужно было привыкнуть к таймеру, чтобы понять ощущение времени, понять, где и как можно отдохнуть или, наоборот, поторопиться. Тактику проработали на первый раунд, а дальше уже действовали по ситуации. Было желание попасть в финальный раунд, в командный турнир, целей не ставила. Единственная задача, которая стояла – на максимум выполнить свой контент, – сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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