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«Лиза многим помогала». Гущина – о роли Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Ксения Гущина рассказала о роли чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 19 января 2025 года.

– Как тебе Елизавета Туктамышева в качестве поддержки команды Питера?

– Лиза многим помогала, находила нужные слова, заводила всех. В команде была очень приятная атмосфера, – сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Сборная Санкт-Петербурга заняла первое место на чемпионате России по прыжкам — 2025. Их результат — 482.10.

В составе петербургской команды выступали Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Второе место заняла команда Москвы. Они получили от судей 480.04 балла.