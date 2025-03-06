Татьяна Тарасова: желаю Максиму Наумову быть достойным своих родителей

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к победителю юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максиму Наумову, который потерял своих родителей – чемпионов мира 1994 года в парном катании, тренеров Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Они трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Желаю ему быть достойным своих родителей. Желаю пережить это и никогда не забывать, но такое и не забудешь. Не теряет ли он связи с Россией, живя в США? Не потерял и никогда не потеряет, никто не перестаёт быть русским, даже если живёт в США или Европе», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее на шоу Legacy on Ice Максим Наумов представил номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США.