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Татьяна Тарасова: желаю Максиму Наумову быть достойным своих родителей

Татьяна Тарасова: желаю Максиму Наумову быть достойным своих родителей
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к победителю юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максиму Наумову, который потерял своих родителей – чемпионов мира 1994 года в парном катании, тренеров Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Они трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Желаю ему быть достойным своих родителей. Желаю пережить это и никогда не забывать, но такое и не забудешь. Не теряет ли он связи с Россией, живя в США? Не потерял и никогда не потеряет, никто не перестаёт быть русским, даже если живёт в США или Европе», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее на шоу Legacy on Ice Максим Наумов представил номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США.

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