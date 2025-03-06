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Игнатова: с хейтом я не сталкивалась из-за родителей, которые мне закрыли социальные сети

Игнатова: с хейтом я не сталкивалась из-за родителей, которые мне закрыли социальные сети
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Вице-чемпионка Олимпийских игр фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что не сталкивалась с хейтом в социальных сетях во время своих соревновательных сезонов благодаря родителям. Они закрыли для спортсменки доступ в соцсети.

«С хейтом я не столкнулась благодаря родителям, которые мне закрыли социальные сети. Я могла что-то выкладывать только или через них, или если на какое-то время они открывали, чтобы я могла выложить что-то. Когда я уже перестала выступать, естественно, у меня всё стало открыто и я стала чаще вести социальные сети. Теперь на меня комментарии никак не влияют, и я могу спокойно, даже прочитав их, ни о чём не задумываться. В социальных сетях я стараюсь транслировать правильный контент, чувствуя ответственность за маленьких детей, которые меня смотрят. И, надеюсь, я могу их чему-то научить», — приводит слова Игнатовой ТАСС.

Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Игнатова готовится стать мамой. Летом 2024 года Александра вышла замуж за серебряного призёра чемпионата России — 2021 фигуриста Макара Игнатова.

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